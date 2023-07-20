«الاتحادية للموارد البشرية» تؤهل الشباب بمهارات المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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وقعت وزارة الثقافة والشباب والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اتفاقية لتمكين الشباب بمهارات المستقبل، وتعزيز مساهمتهم الفاعلة في مسيرة الدولة، من خلال توسيع نطاق مبادرة «جاهز»، وتوفير الفرصة للشباب للاستفادة من البرامج والمحتوى التعليمي التفاعلي، الذي تتيحه المنصة.

حضر التوقيع معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

وقع الاتفاقية مبارك الناخي وكيل «الوزارة»، وليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة بالإنابة.

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي: إن المذكرة تترجم رؤية حكومة الدولة وسعيها الدؤوب لتوفير مختلف أشكال الدعم للشباب الوطني، ليكون قادراً على ممارسة دوره بشكل فاعل، كما أنها تتماشى مع الأجندة الوطنية للشباب الرامية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، التي تسهم في تعزيز مشاركة الشباب في مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة.

وأوضح معاليه أن منصة «جاهز» واحدة من المبادرات الحكومية الرائدة، التي أسهمت- وما زالت- في الكشف عن المواهب الحكومية ورفدتها بمتطلبات سوق العمل، وقدّمت لهم الحلول، ورسمت أمامهم مسارات مستقبلية خاصة تنسجم مع مهاراتهم، واحتياجاتهم المهنية»

مهارات المستقبل

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي أن الاتفاقية تعكس حرص الدولة على تعزيز جاهزية الشباب، وتمكينهم بالمهارات الجديدة المطلوبة لتصميم المستقبل والاستفادة من فرصه، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة، بالاستثمار في الكوادر البشرية لزيادة تنافسيتهم، ورفع قدراتهم.

وأشارت إلى أن «جاهز» ستعمل على تصميم مسار مهارات مستقبلية للمواهب الشابة، من خلال إشراك الشباب، للتعرف على احتياجاتهم واستكشاف القطاعات الجديدة والتطورات المتسارعة.

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