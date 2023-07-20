شرطة أبوظبي تبحث التعاون مع «داخلية» صربيا

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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التقى اللواء مكتوم علي الشريفي المدير العام لشرطة أبوظبي، بمكتبه، غوران كوليتش مساعد وزير الداخلية الصربي، والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الشرطية والأمنية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالتدريب الشرطي والأمني.

وحضر اللقاء اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي وعدد من الضباط.

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