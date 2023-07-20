«اجتماعية الشارقة» تطلق برامج «ما قبل الإفراج»

المصدر: (الشارقة - وام)

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أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، حزمة من البرامج التدريبية لتأهيل نزلاء إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بمركز «ما قبل الإفراج»، بالشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، تحت شعار «لنبدأ من جديد»؛ لتمكين الأفراد والأسر من مواجهة ظروفهم وتخطي مشكلاتهم، وصولاً بهم إلى نوعية حياة أفضل، وتحقيقاً لهدف مجتمع آمن ومستقر يتمتع بالرفاه والعيش اللائق الكريم.

وقالت فاطمة إسماعيل، مديرة دار الأمان التابعة للدائرة، إن عدد المستفيدين من البرامج التدريبية خلال العام الحالي، بلغ 86 نزيلة و107 نزلاء، موضحة أن هدف هذه البرامج هو تعزيز الدمج الاجتماعي ومعالجة العوائق أمام تأهيل النزلاء، وأن إطلاقها يأتي في ظل حرص الدائرة على الارتقاء بجودة خدماتها وضمن سياق الاستدامة الاجتماعية، بحيث تعود البرامج بفوائد جمة على النزلاء أنفسهم، والمجتمع والدولة. وأشارت إلى أن الدائرة تقدم باقة من الخدمات للنزلاء في المؤسسة العقابية والإصلاحية، تستهدف إعادة تأهيلهم للعودة إلى المجتمع عند الإفراج عنهم.

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