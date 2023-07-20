وفد بريطاني يطّلع على أفضل ممارسات شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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استقبل اللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، وفداً من القنصلية البريطانية، بحضور العميد خبير أول خالد حسين السميطي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية بالنيابة، والعميد مكي سليمان نائب مدير الإدارة للشؤون الإدارية بالنيابة، ومديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة، وعدد من الضباط.

ورحب اللواء بن غليطة بالوفد الضيف، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مد كل جسور التواصل وتبادل المعارف والخبرات وأفضل التطبيقات الشرطية في مختلف المجالات التخصصية مع كل الجهات المحلية والدولية.

آلية العمل

وقدم اللواء بن غليطة شرحاً للوفد الضيف حول مختلف الإدارات والأقسام في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وآلية العمل المتبعة في التعرف على الجثامين في قضايا الحرائق باستخدام أفضل الممارسات العالمية المتبعة في الإنتربول.

كما تطرق إلى الأنظمة المستخدمة في استلام وتسليم الأدلة عبر (منصة أثر)، والتي تتميز بالسرية التامة في تسليم واستلام الأحراز الخاصة بالجرائم وكيفية الربط الإلكتروني بين الخبير المسؤول ومراكز الشرطة والدوائر المحلية.

ونوه اللواء بن غليطة بأن شرطة دبي تسعى منذ وضع اللبنة الأولى للمختبر إلى استثمار كوادرها عبر تنفيذ خطط مدروسة لاستقطابهم وابتعاثهم للحصول على شهادات دراسية متخصصة في جميع العلوم المتعلقة بمجالات الأدلة الجنائية المختلفة.

شرح

ومن جانبه قدم العميد خالد السميطي شرحاً للوفد الضيف حول أفضل الممارسات والمبادرات والمستجدات والمشاريع القائمة والمستقبلية، بالإضافة إلى الأبحاث والنشرات وأحدث ما توصلت إليه التقنيات في مجال الأدلة الجنائية.

أبحاث

واستمع الوفد الضيف إلى شرح من الدكتور راشد الغافري حول دور المركز في دعم الأبحاث الخاصة بالأدلة الجنائية على المستويين الإقليمي والدولي، والدورات التدريبية التي يقدمها، إلى جانب الاطلاع على المشاركات الدولية للمركز في الفعاليات التي تشمل جميع التخصصات العلمية في مجالات الأدلة الجنائية.

تطور

وفي ختام الزيارة، عبر الوفد عن إعجابه الكبير بما شاهده من مستوى متطور في مجال العلوم الجنائية، وعن سعادتهم للاطلاع على التجربة المتقدمة لشرطة دبي في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

إهداء

وسلم اللواء أحمد ثاني بن غليطة المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، درعاً تذكارية من شرطة دبي للوفد الضيف بمناسبة الزيارة.

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