شرطتا أبوظبي والشارقة تحتفلان باليوم العالمي للنزلاء

المصدر: أبوظبي - وام

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احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بـ«اليوم العالمي للنزلاء» الذي يصادف 18 يوليو من كل عام.

وتضمنت المبادرة زيارة خاصة من أسر النزلاء المتميزين في البرامج والأنشطة التأهيلية.

وعكست المبادرة القيم الإنسانية النبيلة بأجمل صورها، وأسهمت في تعزيز ثقة المجتمع بالجهود المبذولة والمستمرة لتحقيق رسالة المؤسسات العقابية والإصلاحية بإصلاح وتأهيل النزلاء، وإعادة دمجهم في المجتمع، وضمان جودة الحياة لهم.

وأكد العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع، دور الدولة الرائد في التفاعل مع المبادرات الإنسانية الصادقة لتحقيق رفاهية الشعوب وحرياتها، وحرص القيادة على توفير السبل الكفيلة بإصلاح وتأهيل النزلاء، وإعادة دمجهم في محيطهم الاجتماعي والأسري؛ ليكونوا فاعلين في دعم مسيرة التنمية والتحديث التي تشهدها البلاد.

وجرى خلال الاحتفاء تنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة وإعداد المسابقات وتوزيع الجوائز على الفائزين، بهدف إدخال البهجة إلى قلوبهم وإضفاء جو من المرح والسعادة في هذا اليوم المخصص لهم.

كما أطلقت المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة مبادرة «عشرة عمر» احتفاء باليوم العالمي للنزيل، الهادف لإبراز أهمية حقوق النزلاء وزيادة الوعي بقضاياهم.

وأكد العميد أحمد عبدالعزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة حرص المؤسسة العقابية على تأهيل النزلاء نفسياً ومعنوياً والأخذ بأيديهم لدمجهم في المجتمع بعد الإفراج، وأن للنزلاء حق الحياة والعيش الكريم، مشدداً على أن العقوبة المقررة وقتية، ولا تعني السلب الكامل للحرية.

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