«تنظيم الاتصالات» تطلق مخيمها الافتراضي 7 أغسطس

المصدر: (دبي-وام)

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أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إطلاق النسخة التاسعة من «مخيم تدرا الافتراضي» في الفترة من 7 إلى 18 أغسطس المقبل والذي تنظمه سنوياً لتعزيز المهارات التقنية لدى الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 7و 18 عاماً، إلى جانب تعريفهم بالمستجدات الرقمية عالمياً، بما يعزز روح الابتكار لديهم.

تتمحور نسخة هذا العام من «مخيم تدرا الافتراضي» حول اكتشاف عالم الذكاء الاصطناعي وتتضمن تجارب علمية وعملية ومساقات تدريبية في تعلم الآلة، ومعالجة اللغة الطبيعية، و مهارات حل المشكلات والتفكير النقدي.

ويتضمن المخيم مهارات أخرى كالعمل الجماعي التعاوني وإدارة المشاريع، والتواصل الفعّال عبر الأنظمة الحديثة والمستقبلية، وإدارة الوقت والمهارات التنظيمية، وقال ماجد سلطان المسمار مدير عام الهيئة : «إن الهيئة تواصل دورها المجتمعي من خلال مجموعة مبادرات مدروسة من أهمها المخيم الافتراضي، وذلك انسجاماً مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، وأهداف الهيئة في مجال التحول الرقمي الأمر الذي يتطلب بناء ثقافة الابتكار وإعداد مهارات المستقبل.

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