محمد بن راشد: نسعى لترسيخ علاقات سياسية واقتصادية وثقافية لها عمق استراتيجي جديد

المصدر: البيان

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محمد بن راشد: شهدت اليوم مع إخواني قادة دول مجلس التعاون القمة المشتركة مع دول آسيا الوسطى بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة .. تربطنا مع هذه الدول أخوّة وصداقة وشراكة .. ونسعى لترسيخ علاقات سياسية واقتصادية وثقافية لها عمق استراتيجي جديد .. متفائلين بهذه اللقاءات التي تسعى لترسيخ تعارف الشعوب وتعزيز مصالحهم لما فيه الخير والازدهار والاستقرار للجميع .

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