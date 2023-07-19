جرت له مراسم استقبال رسمية..رئيس الدولة يستقبل الرئيس التركي

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “ حفظه الله ” اليوم فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة الذي بدأ اليوم زيارة رسمية للدولة.

وجرت لفخامة الرئيس التركي مراسم استقبال رسمية ــ لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي ــ حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لفخامته.. كما اصطفت مجموعة من الأطفال يلوحون بأعلام البلدين مرددين عبارات ترحيبية بضيف البلاد.

واصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. الرئيس رجب طيب أردوغان إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وتركيا.

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