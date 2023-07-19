محمد بن زايد يبحث مع أردوغان العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي

المصدر: وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس التركي طيب أردوغان العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي والتنموي بين الإمارات وتركيا.

وقال سموه عبر تويتر: سررت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في أبوظبي.. بحثنا تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي والتنموي بين الإمارات وتركيا إلى الأمام لمصلحة شعبيهما، وأهمية البناء على التطورات الإيجابية في المنطقة لدعم السلام والاستقرار والازدهار لما فيه الخير لشعوبها.

ووصل فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة إلى البلاد في زيارة رسمية إلى الدولة ترافقه السيدة أمينة أردوغان حرم فخامة الرئيس التركي.

وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق - لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي - سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

كما كان في الاستقبال .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار وسعادة سعيد ثاني حارب الظاهري سفير الدولة لدى الجمهورية التركية وعدد من كبار المسؤولين .

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