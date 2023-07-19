مركز جامع الشيخ زايد الكبير يصدر التقويم الهجري الجديد

المصدر: وام

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أصدر مركز جامع الشيخ زايد الكبير التقويم الهجري للعام 1445هـ، والذي يوافق أول أيامه، يوم 19 يوليو الجاري وذلك في إطار الدور الديني والثقافي للجامع، والذي يهدف إلى إبراز الثقافة الإسلامية والتعريف بالموروث الثقافي المحلي.

يشمل الإصدار السنوي للتقويم الهجري الجديد عددا من المخرجات، كالتقويم المعلق "الروزنامة"، والتطبيق الإلكتروني المحدث، وكتاب التقويم الهجري، وإصدار الدرور والطوالع.

كتاب التقويم الهجري.

ويتضمن كتاب التقويم الهجري العديد من المعلومات القيّمة، كمواقيت الصلاة بالتوقيتين الزوالي والغروبي لإمارة أبوظبي، ومواعيد المد والجزر، ومجموعة من الأذكار والأدعية التي تحث على فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق، وفضائل الأشهر الهجرية والأحداث التي حصلت خلالها.

إصدار الدرور والطوالع.

وإبرازاً لدور العرب والمسلمين في علوم الفلك، وتعزيزاً للموروث المحلي في هذا المجال، وضمن مخرجات التقويم الهجري أصدر المركز كتاب "الدرور والطوالع"، بمحتوى ديني ثقافي مميز، يثري من خلاله حصيلة القارئ الثقافية بمعلومات متنوعة، حول المواسم والأبراج والطوالع والرياح والأحوال البحرية ومراحل ومنازل القمر المرتبطة بالأشهر الشهرية وعلاقته بالمد والجزر، مفصلة “كل على حده” وأهمية الدرور والطوالع وأهم ملامحها، والأشعار العربية والإماراتية التي تغنت بها، وكيفية اهتمام الآباء والأجداد بظهور نجم سهيل؛ ليعزز المركز من خلال هذه الإصدار الموروث الثقافي الذي يفصح عن معرفة واسعة للأجداد.

"التطبيق الإلكتروني المحدث " للتقويم الهجري.

وأتم المركز تحديث "التطبيق الإلكتروني المحدث" للتقويم الهجري لعام 1445هـ، ليضم مواقيت الصلاة وكل ما تحويه الروزنامة الورقية من أجندة ومعلومات، في قالب تقني سهل الاستخدام.

و يتضمن التطبيق خاصيّة إطلاع المستخدم على معلومات شاملة، تتضمن ديرة الدرور والطّوالع والمواسم، وحركة المدّ والجزر والمعدلات المناخية، ومراحل القمر بسهولة ويسر، بالإضافة إلى خاصية التعرف على المناسبات الوطنية والدينية والأيام العالمية على مدار العام.

ويتميز التطبيق بخصائص تقنية مبسطة تتيح للمستخدم تشغيل الإشعارات والتنبيهات الخاصة بمواقيت الصلاة.. ويمكن تحميل تطبيق التقويم الهجري من خلال "آبل ستور" أو "جوجل بلاي ستور"، من خلال زيارة الموقع:

https://www.szgmc.gov.ae/ar/.

جدير بالذكر أن مشروع التقويم الهجري لعام 1445 هجرية يقام وفق أسس علمية وشرعية وفلكية، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص على كافة المستويات الشرعية والفلكية والإدارية والتنسيقية، منها المركز الوطني للأرصاد، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة البيئة (أبوظبي)، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، ومركز الفلك الدولي (أبوظبي)، وعدد من المتخصصين في الشريعة الإسلامية والفلك ومجموعة من الباحثين والمهتمين الإماراتيين، بالإضافة إلى فرق عمل المركز، التي تضمنت لجان المحتوى من تحرير وتدقيق، والدراسات والأبحاث، والتصميم والإخراج الفني، والدعم اللوجستي، والدعم التقني، والنشر الإلكتروني؛ الأمر الذي ساهم في إنجاح المشروع وإخراجه بأعلى درجات الدقة والاتقان والتكامل.

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