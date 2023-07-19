طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً غرباً.

و أوضح المركز -في بيانه اليومي- ان حركة الرياح: جنوبية غربية – شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 16:04 والمد الثاني عند الساعة 02:26 و الجزر الأول عند الساعة 09:14 الجزر الثاني عند الساعة 20:22.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:52والمد الثاني عند الساعة 22:55 و الجزر الأول عند الساعة 17:48 والجزر الثاني عند الساعة 05:36.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 31 90 25

دبي 41 33 85 25

الشارقة 40 32 80 25

عجمان 40 33 80 25

أم القيوين 40 30 75 30

رأس الخيمة 41 33 75 30

الفجيرة 34 30 80 55

العـين 47 33 65 20

ليوا 45 28 75 15

الرويس 43 27 85 35

السلع 45 28 80 15

دلـمـا 38 30 85 25

طنب الكبرى 38 32 85 25

طنب الصغرى 38 32 85 25

أبو موسى 38 32 85 25

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز