هيئة كهرباء ومياه دبي" تدشّن مختبراً جديداً للتقنيات الإحلالية"

المصدر: البيان

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دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي مختبراً جديداً للتقنيات الإحلالية في مجمّع قطاع توزيع الطاقة في منطقة الرويّة في دبي. وافتتح المختبر المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة وعدد من مسؤولي الهيئة. ويعد المختبر منصة جديدة لتطبيق إطار "الابتكار وصناعة المستقبل" في الهيئة، حيث يوفر بيئة علمية محفزة للمهندسين والمبتكرين في الهيئة لتطوير واختبار التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى دور المختبر في تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات مع المؤسسات العالمية الرائدة في مجالات عمل الهيئة.

وبهذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لاستشراف مستقبل القطاعات الاستراتيجية وفق أسس علمية سليمة ورؤية واضحة لاستباق تحديات المستقبل وتحويلها إلى فرص واعدة. وتدعم مختبرات التقنيات الإحلالية التي تنفذها الهيئة "إطار الابتكار وصناعة المستقبل" الذي استوحيناه من الكلمات الملهمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، "المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه"، حيث أصبحت المراحل الثلاث لإطار الابتكار وصناعة المستقبل الخاص بالهيئة: "تخيل المستقبل؛ وتصميمه؛ وتنفيذه". ونعمل على ترجمة كلمات سموه لتعزيز مكانة دبي كحاضنة للإبداع ومنارة للابتكار عبر إعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل لتتناسب مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم. ونحرص على تسخير جميع الموارد والإمكانات وتوفير البيئة المحفزة للابتكار والإبداع ومساعدة الكفاءات المواطنة على استشراف وصناعة المستقبل للمساهمة في تحقيق رؤية هيئة كهرباء ومياه دبي كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحیاد الكربوني بحلول عام 2050."

من جهته، أشار المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة، إلى أن "إطار الابتكار وصناعة المستقبل" يتضمن ثلاث مراحل رئيسية يتم استخدام أدوات مختلفة في كل مرحلة تتضمن استراتيجيات وخطط عمل ومبادرات رائدة، إضافة إلى تسع ممكنات تشمل: أدوات استشراف المستقبل، وإدارة المعرفة، سياسات الابتكار والمستقبل، والشراكات، والبحث والتطوير، والموارد البشرية، وإدارة الأداء، ومنصات المستقبل، ومنصات الابتكار.

وأوضح المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في الهيئة، أن النماذج الأولية التي طورها مختبر التقنيات الإحلالية في مجمّع قطاع توزيع الطاقة التابع للهيئة تشمل تطبيق ذكي لتحويل الكلام الشفهي إلى نصوص مكتوبة بما يسهل عمل المهندسين والفنيين الميدانيين عند كتابة الملاحظات والتقارير والتي يمكن رفعها لاحقاً على نظام الهيئة أو مشاركتها مع زملاء آخرين. كما يعمل المختبر حالياً على تطوير مشروع لتصنيع شاحن للسيارات الكهربائية قادر على شحن أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية بما يعزز الكفاءة ويقلل التكاليف.

يشار إلى أن الهيئة دشنت في شهر مارس 2023 مختبر التقنيات الإحلالية في مبنى الحضيبة الذي يستخدم منهجيات تصميم الأفكار لمساعدة فرق العمل على تحديد متطلبات العمل وتحدياته والخروج بحلول مبتكرة، كما يستثمر برمجيات "التصميم باستخدام الحاسوب" لإيجاد نماذج وحالات محاكاة يمكن استخدامها لإجراء عمليات الاختبار والتحقق.

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