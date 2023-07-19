مكتوم بن محمد: كل عام وإماراتنا قيادة وشعباً بخير ورخاء وأمان

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، شعب الإمارات وقيادتها بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال سموه في تدوينة على حسابه الرسمي في تويتر: "عامٌ هجريٌ جديد يذكّرنا بأسس التسامح والرحمة التي قامت عليها الحضارة الإسلامية وبدأها خير البشر نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلّم. نسأل الله في هذا العام أن يعمّ السلام على الشعوب العربية والإسلامية وكلّ عام وإماراتنا قيادةً وشعباً بخير ورخاء وأمن وأمان.".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز