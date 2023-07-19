برنامج «الظل الوظيفي» يؤهل 387 متدرباً

المصدر: (الشارقة - البيان)

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كرم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة المتدربين المتميزين من خريجي برنامج «الظل الوظيفي» المنتسبين للدورات التدريبية المتخصصة الموزعة على ثلاث دفعات، خلال العام 2023، التي قدمها أصحاب الاختصاص والخبرة من موظفي المكتب في مختلف المجالات الإعلامية والأعمال الإدارية والتقنية، من خلال مشاركة خبراتهم، لدعم قدرات الطلبة المهنية، وتأهيلهم لسوق العمل الاحترافي.

وبلغ عدد منتسبي البرنامج ،خلال النصف الأول من العام الجاري 387 متدرباً من 14 جامعة ومؤسسة تعليمية محلية ودولية، تنوعت أنواع التدريب بين التطوعي وعن بعد والحضوري، لضمان الاستفادة القصوى لمنتسبيه.

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