«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع جامعة هارفارد

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، البروفيسور ريكاردو هاوسمان، مدير مختبر هارفارد للنمو، وأستاذ تنمية الاقتصاد في كلية جون كينيدي للإدارة الحكومية في جامعة هارفارد.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات العالمية، ومواصلة استكشاف العلاقة بين النمو الاقتصادي والطاقة النظيفة.

وخلال الاجتماع، الذي حضره عدد من مسؤولي هيئة كهرباء ومياه دبي ومختبر هارفارد للنمو، سلط معالي الطاير الضوء على مبادرات ومشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي الرائدة والمبتكرة، التي تهدف إلى تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تمثل خريطة طريق لمبادرات الهيئة الطموحة، ومشاريعها التنموية لتعزيز الاستدامة، وإسعاد المجتمع، وتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين في دبي، في إطار رؤية هيئة كهرباء ومياه دبي مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأشار معالي الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تسعى لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفیر 100 % من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، ولتحقيق ذلك لدى الهيئة العديد من برامج ومبادرات الطاقة النظيفة، أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030.

وأكد معالي الطاير التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بالبحوث والتطوير وسعيها لتعزيز الشراكات مع المؤسسات العالمية الرائدة.

من جهته أشاد هاوسمان بإنجازات هيئة كهرباء ومياه دبي، وأعرب عن إعجابه بالتزام دبي بالتنمية المستدامة.

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