توفير 356 محطة استراحة لعمال التوصيل

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية لغايات استخدامها من سائقي دراجات توصيل الطلبات في كل مناطق الدولة، وذلك بعد تنسيق بين الوزارة والشركات المسؤولة عن عمال التوصيل، وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية.

وقالت الوزارة: إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الحرص المشترك على سلامة عمال التوصيل، وتجنبيهم ضربات الشمس والانهاك الحراري، خلال تأديتهم أعمالهم في أشهر الصيف، في ضوء ارتفاع درجات الحرارة خصوصاً في أوقات الظهيرة، التي تشهد حظراً لتأدية الأعمال تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر اعتباراً من 15 يونيو الماضي حتى 15 سبتمبر المقبل.

وتندرج هذه الجهود في إطار علاقة الشراكة والتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وشركات التوصيل، وتشمل «طلبات» و«ديليفرو» و«نون» و«كريم» و«إنستا شوب» وغيرها من الشركات، بحيث تم توفير الاستراحات البالغ عددها 356 استراحة موزعة على مناطق الدولة، يمكن استخدامها من قبل أي سائق دراجة للتوصيل، والوصول إليها، من خلال نظام تحديد الموقع الجغرافي «جي. بي. إس».

مسؤولية

من جانبه أشاد محسن النسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش بمبادرة شركات التوصيل معتبراً أنها «تعكس المسؤولية المجتمعية لدى هذه الشركات ووعيها بأهمية الاستجابة لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وتوفير بيئة العمل المناسبة لعمالها، بما يدرأ المخاطر عنهم».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز