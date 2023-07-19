مجلس تنمية الموارد البشرية ينظم يوماً وظيفياً في جامعة دبي

المصدر: دبي- البيان

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نظّم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي يوماً وظيفياً مفتوحاً بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج نافس وكلية دبي للسياحة استضافته جامعة دبي، وشهدت الفعالية إقبالاً من المواطنين وسط مشاركة نخبة من شركات القطاع الخاص، وتخللها منح عروض عمل فورية خلال الحدث. وشكّل اليوم الوظيفي منصّة للمواطنين الباحثين عن فرص للتواصل المباشر مع نخبة شركات القطاع الخاص، واستكشاف مجموعة متنوعة من فرص العمل، وعكس التزام القطاع الخاص بالمساهمة الفاعلة كشريك في تحقيق مستهدفات التوطين، وإشراك الكفاءات المواطنة في بناء مستقبل مختلف القطاعات والإمارات ككل، وكان لاختيار جامعة دبي مكان لليوم الوظيفي ودور في إنجاحه بما توفره الجامعة من إمكانيات ونقطة جذب للمواطنين كإحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في مجالها.

شكر

وعبّر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مجلس تنمية الموارد البشرية عن شكره للشركاء المشاركين في تنظيم يوم التوظيف المفتوح. وقال: «لمسنا أن هذه الفعاليات بقربها من المواطنين الباحثين عن عمل في إمارة دبي أصبحت وجهة مفضّلة للكثيرين، خاصة بما تتضمنه من تواصل مباشر مع شركات القطاع الخاص ومقابلات وفرص عمل خلال الحدث نفسه».

وأضاف «نهدف إلى منح الكفاءات المواطنة مستقبلاً مهنياً وليس مجرّد فرص عمل، وذلك بربطهم بمختلف القطاعات الاستراتيجية داخل نخبة شركات القطاع الخاص في دبي، لأن رأس المال البشري هو محور نجاح كافة جهود بناء المستقبل الذي يلبي طموح قيادتنا في دبي».

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