توأمة بين مدينتي أبوظبي وبكين لتبادل الخبرات

المصدر: أبوظبي- البيان

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وقّعت دائرة البلديات والنقل خطاب نوايا بشأن إقامة علاقات توأمة بين مدينة أبوظبي ومدينة بكين عاصمة جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها وفد دائرة البلديات والنقل برئاسة محمد علي الشرفا، رئيس الدائرة وعدد من مسؤولي الدائرة، والهادفــة إلى تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل البلدي منها في دعم جهود الإمارة الرامية لبناء منظومة نقل عام مستدامة، كما هدفت إلى استعراض تجربة أبوظبي وجهودها في مجال المدن الذكية، وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة والتعرف على خطط التطوير العمراني وأحدث حلول النقل المستدام.

وقال محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: يمثل توقيع خطاب النوايا بشأن تطوير علاقات توأمة بين أبوظبي وبكين، خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين المدينتين، حيث يهدف هذا الاتفاق لتبادل الخبرات والتعاون في المجالات المتعلقة بالتخطيط والتطوير الحضري والمدن الذكية والابتكار، وتسريع التقدم نحو التنمية المستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية.

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