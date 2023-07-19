14377 مستفيداً من برامج التنمية الاجتماعية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- أحمد أبوالفتوح

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كشف خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، عن تنفيذ 120 فعالية متنوعة بين فعاليات حضورية وافتراضية خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من البرامج 14377 مستفيداً من كافة أفراد المجتمع ومن مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات، وذلك في إطار 660 ساعة من البرامج التدريبية.

أجندة

وأشار إلى أن الجمعية حققت 80 % من أجندة عملها لعام 2023، حيث نفذت المراكز التابعة للجمعية أكثر من 150 فعالية وبرنامجاً تدريبياً وورش عمل ومجالس مجتمعية وأنشطة وبطولات رياضية، استهدفت تطوير مهارات أفراد المجتمع في مختلف المجالات، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وجودة الحياة، مع التركيز على قيم الولاء والانتماء الوطني التي تشكل أساس أنشطة الجمعية.

وأشار إلى أن أجندة الجمعية لعام 2023 استهدفت تنفيذ 150 فعالية وورشة تدريبية، والتي تم تنفيذها خلال النصف الأول، ومن المقرر وضع أجندة جديدة للنصف الثاني، مؤكداً أهمية الاستدامة والاستمرارية في تنفيذ برامج وفعاليات الجمعية بواسطة إضافات نوعية للبرامج والفعاليات المستقبلية للنصف الثاني من عام 2023، حيث يعتزم مجلس إدارة الجمعية تنظيم مزيد من الفعاليات والبرامج التدريبية المبتكرة والتي تستهدف مختلف فئات المجتمع.

وأكد تصميم برامج جديدة لخدمة المجتمع بما يعزز قيم الولاء والانتماء الوطني ويساهم في تعزيز التنمية المستدامة بما يحقق رؤية الإمارات الطموحة في تنمية مجتمع قوي ومزدهر وبواسطة التعاون والشراكات المستدامة مع الجهات المعنية والمؤسسات الأخرى لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة، وتشجيع المشاركة الفاعلة لأفراد المجتمع في بناء مستقبل أفضل.

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