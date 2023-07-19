تفاهم بين «نداء» ومؤسسة وطني لتعزيز الانتماء

المصدر: (دبي - البيان)

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وقعت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة وطني الإمارات، بهدف تطوير سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز الهوية الوطنية وخدمة المجتمع، والانتماء الوطني.

ووقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة «نداء» منصور بوعصيبة، المدير التنفيذي للمؤسسة، وعن مؤسسة وطني الإمارات ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي، بحضور عدد من المسؤولين لدى الجانبين.

وقال بوعصيبة: «نسعى بشكل مستمر إلى توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مختلف مؤسسات الدولة، بهدف تطوير التعاون المشترك، من أجل تحقيق الهدف الأسمى في بناء مجتمع مترابط ومتكاتف، وتعزيز الانتماء الوطني والقيم، التي تميز المجتمع الإماراتي.

وأكد ضرار بالهول الفلاسي أهمية هذه الشراكة، نظراً لدورها في ترسيخ العمل المؤسسي، وتحقيق التكامل في نشر الثقافة المجتمعية، وتعزيز الثقافة الوطنية وخدمة المجتمع. وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم في تعميق التعاون المشترك مع مؤسسة «نداء» وتوسيع آفاقه، تماشياً مع رؤية مؤسسة وطني الإمارات واستراتيجيتها الرائدة في العمل الوطني والمجتمعي، وتوسيع دائرة التشارك المؤسسي بين المؤسسات المتخصصة في دولة الإمارات، بهدف تبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز الخطط الاستراتيجية لتلك المؤسسات.

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