«زايد العليا» تدشن مصنعاً للأجبان بمركز إنتاج أصحاب الهمم

المصدر: (أبوظبي - وام)

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دشنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مصنعاً لإنتاج الأجبان ومشتقاتها في مركز إنتاج أصحاب الهمم التابع للمؤسسة بمنطقة الباهية في أبوظبي، في خطوة نوعية جديدة تؤسس من خلالها كياناً اقتصادياً متميزاً، بمشاركة 5 كوادر مواطنة شابة من طلاب معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ومن تخصصات مختلفة، ومدرب من أعضاء الكادر التعليمي في المعهد، قاموا بإنتاج معدات المصنع.

ويتبنى المصنع، الذي تعمل به 5 فتيات من صاحبات الهمم منتسبات المؤسسة إلى تحقيق شعار «صنع في الإمارات»، وذلك بهدف تلبية متطلبات الإنتاج اليومي لمنتجات الألبان المختلفة، وتخزين حليب الماعز لإنتاجه في مرحلة لاحقة، وتسهيل عمليات الإنتاج باستخدام البرمجة المتقدمة.

وأعرب عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن بالغ سعادته بتدشين وإنشاء المصنع كونه كياناً اقتصادياً يسهم في تمكين أصحاب الهمم، عبر إلحاق 5 طالبات من صاحبات الهمم للعمل فيه، إضافة إلى ترجمة رؤية القيادة الرشيدة، لاستقطاب الكوادر الإماراتية الشابة وتوفير الفرص الداعمة لهم لتنفيذ المشروع، ليكونوا مثالاً مشرفاً للمواطن الإماراتي.

ومن جانبه قال سعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: نبارك لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تدشين مصنع الأجبان، الذي يتولى إدارته أصحاب الهمم من أبناء المؤسسة، بعد أن أثبتوا قدرتهم على توظيف مهاراتهم وإمكاناتهم المتميزة في المجالات المختلفة.

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