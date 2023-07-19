خليفة المرر يحضر احتفال السفارة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو

المصدر: (أبوظبي- وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

حضر معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة حفل الاستقبال الذي أقامه شريف محمود عيسى سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة مساء أمس بمناسبة الذكرى الـ 71 لثورة 23 يوليو. كما حضر الحفل - الذي أقيم في فندق الإنتركونتيننتال بأبوظبي - عدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية المصرية المقيمة بالدولة.

وأكد السفير شريف عيسى عمق ومتانة العلاقات التي تربط جمهورية مصر العربية بدولة الإمارات العربية المتحدة والقائمة على مبادئ الأخوة، والتي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز