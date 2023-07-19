حمدان بن زايد يطّلع على سير العمل بمشاريع الهلال الأحمر في سوريا

المصدر: أبوظبي - وام

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اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على سير العمل في مشاريع الهيئة التنموية للمتأثرين من الزلزال الذي ضرب سوريا في فبراير الماضي.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه سموه بوفد الهلال الأحمر الموجود حالياً في محافظة اللاذقية، لتنفيذ عدد من البرامج الإنسانية والعمليات الإغاثية لصالح المتأثرين والإشراف على سير العمل في مشاريع إعادة الإعمار في المجالات الصحية والتعليمية والإيوائية والخدمية الأخرى.

واطمأن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال برئيس وفد الهلال الأحمر محمد خميس الكعبي، على الأوضاع الإنسانية في سوريا بصورة عامة، ووقف سموه على تفاصيل البرنامج الإغاثي الذي يتم تنفيذه لتوفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين.

وتعرف سموه على نوعية المشاريع التي يتم تنفيذها في المجالات كافة، خاصة تلك التي تتعلق بدعم مسيرة التعليم في سوريا وتأهيل البنيات التحتية التعليمية للمساهمة في استقرار هذا القطاع الحيوي وتوفير البيئة الملائمة للطلاب حتى يتمكنوا من مواصلة مسيرتهم التعليمية في ظروف طبيعية وملائمة.

وشكر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الوفد على جهوده الإنسانية وتحركاته الميدانية على الساحة السورية لتقديم الدعم اللازم للمتأثرين والحد من تداعيات كارثة الزلزال.

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