تكريم بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي

المصدر: دبي - البيان

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كرّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، صباح أمس، بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي لسنة 1444هـ، في فندق انتركونتيننتال بمدينة الفيستفال، بحضور الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وبعض القيادات والمديرين التنفيذيين والمستشارين وموظفي الدائرة وموظفي دوائر حكومة دبي من أعضاء بعثة الحج الرسمية، وبعض الجهات الداعمة.

بدأ اللقاء التكريمي بتلاوة القرآن الكريم ثم عرض فيديو يحكي رحلة وإنجازات بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي، قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية وفي مكة المكرمة وأرض المشاعر المقدسة.

تسهيلات

واستهل الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، الحفل بكلمة عن الحج، مؤكداً أن توجيهات القيادة الرشيدة بالدولة بتوفير جميع السبل والتسهيلات وتسخير كافة الإمكانات كان لها بالغ الأثر في نجاح بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي، سواء داخل أو خارج الدولة، والتي ساعدت الحجاج على أداء المناسك والشعائر الدينية بكل سهولة ويسر، مثمناً جهود لجنة التنظيم والفريق الإداري والديني والإعلامي للبعثة.

وفي نهاية الحفل كرّم الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني أعضاء بعثة الحج الرسمية لموظفي حكومة دبي، والطاقم الإداري والديني والإعلامي القائم بتنظيم البعثة، والجهات الداعمة والمشاركة، منها القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة دبي للإعلام، وطيران الإمارات، ومؤسسة مطارات دبي، وفريق جمارك دبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وحملة الشيراوي للحج، ومكتب شؤون الحجاج بأبوظبي، وتكريم خاص لسعيد بن تويه مدير إدارة خدمة المتعاملين على جهوده الخاصة لبعثة الحج الرسمية لحكومة دبي.

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