«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تحتفي بالعام الهجري الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فعالية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وذلك في مسجد الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي، بحضور الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومدير عام الهيئة، والمسؤولين فيها، وعدد من الأئمة.

ورفعت الهيئة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة، متمنية أن يكون عام رخاء وتطور وازدهار على دولة الإمارات، والعالم أجمع.

وقد تخلل الفعالية عدد من الفقرات المواكبة لهذه المناسبة، بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى ناصر عبد الله اليماحي كلمة الهيئة، تحدث فيها عن الدروس المستفادة من هذه الهجرة المباركة، كذلك قدمت الواعظة الدكتورة نوف أحمد سعيد الشحي كلمة بعنوان «الهجرة النبوية: دروس في الاستدامة»، وفقرة حوارية بعنوان «عِبرة من الهجرة»، قدمها طلاب من مراكز تحفيظ القرآن الكريم، إضافة إلى كلمة عن الهجرة وطريق الوسطية، ألقاها الإمام الجامع خالد بريك.

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