سلطان النيادي يستعرض كيفية التقاط صور للأرض من المحطة الدولية

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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نشر سلطان النيادي على حسابه الشخصي في منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو تعريفياً يوضح من خلاله كيف يمكن لرواد الفضاء تصوير مختلف معالم الكرة الأرضية، وذلك على الرغم من السرعة الكبيرة لمحطة الفضاء الدولية، التي تبلغ نحو 27 ألف كيلومتر في الساعة، والارتفاع الكبير الذي يتجاوز 400 كيلومتر، حيث قدم شرحاً لأنواع العدسات والكاميرات التي يستخدمها.

وقال النيادي: إن رواد الفضاء يحصلون على دورات متخصصة واحترافية جداً في علم التصوير، للتعرف على كل المفاهيم والمعلومات الخاصة بهذا العلم، إضافة إلى التعرف على إمكانات كاميرات التصوير المختلفة، وذلك بهدف التقاط أفضل الصور لكوكب الأرض، لافتاً إلى أهم الأنواع التي يستخدمونها في التصوير من محطة المراقبة «كوبولا».

وتابع: إن دقة الكاميرات التي يستخدمها تتنوع بين 200، 400، 800 ملليمتر لالتقاط صور مختلفة الدقة، لافتاً إلى أن هناك مجموعة كبيرة من العدسات التي يمكن لهم التبديل فيما بينها لالتقاط صور متنوعة، مثل خاصية «فيش أي»، و«وبرايم زووم» و«وايد إنجل» وغيرها، وأنهم أيضاً تدربوا على تصوير الأرض بمختلف الظروف، مثل التصوير الليلي للمدن رغم ضعف الإضاءة، التي يمكنهم التقاط صور جيدة لأي مكان.

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