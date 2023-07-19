تشكيل هيكل تنظيمي لإدارة الانتخابات البرلمانية

المصدر: أبوظبي- موفق محمد

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أكدت «اللجنة الوطنية للانتخابات» أن الهيكل التنظيمي الخاص بإدارة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في دورتها الخامسة، تم تشكيله من «أمانة اللجنة الوطنية للانتخابات»، ولجان تتبع للجنة الوطنية للانتخابات، منها فرعية «دائمة»، و«مؤقتة».

وتقرر بحسب الهيكل التنظيمي للجنة والذي تم نشره على موقعها الالكتروني الرسمي «https://uaenec.ae»، إنشاء أمانة، بحيث تقوم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بدور أمانة اللجنة الوطنية للانتخابات، ويرأسها وكيل الوزارة، وهي تتولى تسيير كافة الشؤون التنفيذية (الإدارية والمالية والفنية) للجنة الوطنية للانتخابات.

وأوكل إلى الأمانة مهام تنظيم اجتماعات اللجنة الوطنية للانتخابات، وإجراء كافة الترتيبات اللازمة لذلك.

دائمة

ووفقاً للهيكل التنظيمي للانتخابات، فقد تم تحديد لجان فرعية «دائمة» تتبع للجنة الوطنية للانتخابات، منها «لجنة الأنظمة الذكية» والتي تعمل على إعداد الدراسات الفنية وإجراء التجارب الخاصة بأنظمة التصويت المختلفة، وتسجيل الناخبين والمرشحين والمتطوعين وتنفيذها، والإشراف الفني على الموقع الإلكتروني للانتخابات.

ولجنة «إدارة الانتخابات» والمعنية بمتابعة سير الانتخابات والتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية الانتخاب في كل مراحلها، والتأكد من صلاحية مقار لجان مراكز الانتخاب وسلامتها ومطابقتها للشروط المقررة قانوناً للقيام بمهامها، وتدريب العاملين في مراكز الانتخاب وفقاً للأنظمة النافذة وقرارات اللجنة الوطنية للانتخابات.

واللجنة «الإعلامية» والمناط بها وضع استراتيجية الاتصال باللجنة الوطنية للانتخابات، وخطة تنفيذها، وضع خطة عامة لتوعية المواطنين بانتخابات المجلس الوطني للانتخابات، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة، ووضع خطة حملة إعلامية لتحفيز الناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية.

بينما تتولى اللجنة «الأمنية»، وضع مشروع الخطة الأمنية للانتخابات، وتحديد حجم القوى البشرية اللازمة ميدانياً لضمان سلامة وحرية ونزاهة الانتخابات.

وقت

ويتشكل الهيكل التنظيمي للجنة الوطنية للانتخابات على لجنتين مؤقتتين، وهما «لجنة الطعون» والتي تُشكل برئاسة قاض، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، حيث تتولى نظر كافة الطعون التي تُرفع إليها من لجان الإمارات، سواء بالطعن على ترشح أحد المرشحين، أو على إجراءات الاقتراع والفرز.

ولجنة «الفرز المركزية» والمشكلة برئاسة رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، وعضوية عدد من أعضاء اللجنة الوطنية وأي ممن يُرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص، وهي تتولى ممارسة احتساب أصوات من أدلوا بأصواتهم خلال فترة التصويت المبكر، وذلك في يوم الانتخاب الرئيس وفق نظام الفرز المعتمد في الانتخابات، وحصر أعداد من أدلوا بأصواتهم في يوم الانتخاب الرئيس، وفرزها باستخدام الطرق الفنية المتبعة في نظام التصويت المعتمد.

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