سفير اليابان: زيارة كيشيدا تعزز الصداقة الإماراتية اليابانية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أكد أكيو إيسوماتا سفير اليابان لدى الدولة، أن دولة الإمارات واليابان ترتبطان بشراكة تاريخية واستراتيجية وثيقة امتدت لأكثر من خمسة عقود تشمل المجالات كافة، مشيراً إلى أن البلدين الصديقين احتفلا العام الماضي بالذكرى الخمسين على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، ويتطلعان إلى تحقيق المزيد من أفق التعاون خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وقال سفير اليابان لدى الدولة، إن زيارة فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان الرسمية إلى الإمارات ساهمت في تعزيز علاقات الصداقة الوطيدة والشراكة الثنائية الوثيقة بين البلدين، حيث ناقش صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ورئيس وزراء اليابان بعمق مجموعة واسعة من القضايا التي تغطي العمل المناخي، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية والفضاء الخارجي، والتعليم، والتبادلات الثقافية، والصحة، وغيرها.

وأضاف أن البيان المشترك بشأن العمل المناخي سوف يقود الجهود العالمية في إزالة الكربون ودعم نجاح «COP28» القادم والذي ستستضيفه دولة الإمارات خلال العام الجاري في إكسبو دبي، مشدداً على أن لدى دولة الإمارات واليابان هدفاً مشتركاً يتمثل في تحقيق الحياد المناخي عام 2050 وتعاون مثمر وواعد في مجال الطاقة المتجددة يسعيان إلى تعزيزه وتعميقه خلال الفترة المقبلة. وبين السفير أكيو إيسوماتا، أن زيارة رئيس وزراء اليابان إلى أبوظبي سوف تبشر بتعزيز التعاون بين البلدين.

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