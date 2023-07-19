%97.85 سلامة مياه الشرب المعبأة في عجمان خلال النصف الأول

المصدر: عجمان - وام

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن تحقيق نسبة %97.85 لعينات مياه الشرب المعبأة المطابقة لقوانين السلامة الغذائية خلال النصف الأول من العام الحالي 2023.

التزام

وأكد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية، سعي الدائرة لرفع مستوى التزام مصانع مياه الشرب المعبأة بإمارة عجمان بالقوانين واللوائح الصحية، وضمان تطبيق أنظمة سلامة الغذاء المعتمدة، بالإضافة لإلزام الشركات بعلامة الجودة الإماراتية لجميع العلامات التجارية للمياه المعبأة بإمارة عجمان.

وأوضح أن الكفاءات المؤهلة العاملة بالدائرة تقوم بعمل المسوحات الدورية على المياه المعبأة من مصانع وشركات المياه المعبأة والأسواق لضمان مطابقتها للمواصفات واللوائح المعتمدة باستخدام أحدث أجهزة الفحص المخبري وفق أفضل الممارسات العالمية.

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