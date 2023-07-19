شرطة أبوظبي تشدد على تدابير سلامة المركبات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن حملتها التوعوية «صيف بأمان» إلى ضرورة الالتزام بتدابير السلامة والوقاية الضرورية بالمركبات تفادياً لحوادث الحرائق، خصوصاً خلال فصل الصيف.

وأكد العميد خميس راشد الكعبي مدير إدارة الأدلة الجنائية أهمية الانتباه إلى الصيانة الدورية، وإجراء الوقاية للمركبات خصوصاً في فصل الصيف، ومع ارتفاع درجات الحرارة.

وحث على ضرورة عدم تعريض الأجهزة الكهربائية والمواد القابلة للاشتعال في المركبات لأشعة الشمس المباشرة (الولاعات، العطور الهواتف الشواحن النقالة، مدخن إلكتروني، مواد تعقيم).

وأوضح الرائد الدكتور مهندس عادل نصيب الصقري رئيس قسم الحرائق بإدارة الأدلة الجنائية أن معظم حرائق المركبات ناتجة عن إهمال السائقين لإجراءات السلامة والوقاية.

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