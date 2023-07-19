عبدالله بن سالم وعمار النعيمي ومحمد بن سعود يطّلعون على استراتيجية الحرس الوطني

المصدر: الشارقة وعجمان ورأس الخيمة - البيان، وام

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اطلع سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، على استراتيجية قيادة الحرس الوطني والدعم الذي تقدمه للمنشآت الحيوية في الدولة.

وأشاد سموهم بجهود القائمين على قيادة الحرس الوطني وبالجهود التي تبذلها القوات المسلحة وبالمستوى المتميز الذي وصلت إليه من المهنية والاحترافية.

استقبال

وتفصيلاً، استقبل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، وفد قيادة الحرس الوطني، وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم.

ورحب سموه بالوفد الذي ترأسه اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري قائد الحرس الوطني، مطلعاً سموه على أبرز المهام والواجبات والخطط الاستراتيجية المستقبلية للقيادة التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل والارتقاء بالأداء المهني وبما يحقق الأهداف الوطنية، إضافة إلى آلية العمل العسكري والدعم الذي تقدمه القيادة للمنشآت الحيوية في الدولة.

كما استمع سمو نائب حاكم الشارقة إلى شرح عن استراتيجية التأهيل والتدريب والتطوير للكوادر العسكرية في القيادة بهدف المحافظة على الأمن والاستقرار الداخلي للدولة وحماية مكتسباتها الوطنية، مشيداً سموه بجهود القائمين على قيادة الحرس الوطني، ومتمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم التي تساهم في بث روح الطمأنينة وتعزز الشعور بالأمن لدى كل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر الاستقبال بجانب سمو نائب حاكم الشارقة كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، واللواء الركن حمدان أحمد الزيودي نائب قائد الحرس الوطني، وعدد من كبار ضباط قيادة الحرس الوطني.

إشادة

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة وبالمستوى المتميز الذي وصلت إليه من المهنية والاحترافية، وذلك وفق رؤية استراتيجية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، والتي حققت نقلة نوعية كبيرة شهدتها القوات المسلحة في أدائها كماً وكيفاً وفي جميع أفرعها.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بمكتبه في ديوان الحاكم، اللواء الركن سالم سعيد الجابري، قائد الحرس الوطني، والوفد المرافق له.

وقال سمو ولي عهد عجمان، إن القوات المسلحة تحظى بدعم واهتمام قيادتنا الرشيدة، وهو ما انعكس في تميزها وقيامها بواجبها بكل كفاءة واقتدار، مشيداً سموه بإخلاص وعطاء وشجاعة الحرس الوطني والأدوار والمهام التي يقوم بها في ترسيخ الأمن والاستقرار والذود عن حياض ومصالح الوطن العليا، حاثاً إياهم على مواصلة البذل والعطاء، وتطوير قدراتهم إلى أفضل المستويات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

أهداف

ومن جانبه أعرب قائد الحرس الوطني عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان والاستماع إلى توجيهاته الكريمة، مؤكداً بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، داعياً الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقيادتها.

وقدم اللواء الركن الجابري خلال الاستقبال، إيجازاً لسمو ولي عهد عجمان، عن قيادة الحرس الوطني في وزارة الدفاع واختصاصاتها ومهامها، وواجباتها، وأهدافها الاستراتيجية والأمنية.

حضر اللقاء، الشيخ حميد بن عبدالله النعيمي، واللواء الركن، حمدان أحمد الزيودي، والعميد الركن، فرج مبارك فرج الشامسي، والعميد الركن بحري، بدر أحمد عبدالله الشحي، والعقيد الركن بحري، عيد سعيد خلف الكعبي، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، والعميد خليفة علي الكتبي، وعدد من كبار المسؤولين.

أمن

واستقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وفداً من الحرس الوطني برئاسة اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري، قائد الحرس الوطني.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة في تنفيذ متطلبات المرسوم الاتحادي للحرس الوطني، واطلع على مفهوم التنظيم الجديد للحرس الوطني بوصفه قوة أمنية وطنية تساند السلطات المدنية في عمليات الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، وتسهم في تعزيز الأمن الوطني الشامل بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في الدولة. كما ثمن سمو ولي عهد رأس الخيمة جهود العاملين في قيادة الحرس الوطني، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم.

وأوضح سموه أن الحرس الوطني يعمل على صون الإنجازات والمكتسبات الوطنية، ويخدم أمن الوطن الشامل، ويدعم قدرة مؤسسات الوطن على مواكبة التحديات والتغييرات والمستجدات في المجالات المختلفة.

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