«بيت الخير» تنفق 69.5 مليون درهم بنهاية يونيو 2023

المصدر: دبي - البيان

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تجاوز حجم إنفاق جمعية بيت الخير حتى نهاية يونيو أكثر من 69.5 مليون درهم، استفادت منه 17.554 أسرة وحالة، منها 5.000 أسرة مواطنة من ذوي الدخل المحدود، تلقت دعماً شهرياً وموسمياً بقيمة أكثر من 21 مليون درهم.

ووجه عابدين طاهر العوضي مدير عام الجمعية الشكر للمحسنين الكرام والداعمين والشركاء وفي مقدمتهم بنك دبي الإسلامي الشريك الاستراتيجي الذي يساهم سنوياً بدعم ورعاية الأسر المتعففة بمبلغ 20 مليون درهم، توزع شهرياً كمساعدات نقدية للأسر بشكل شهري، ومساعدات طارئة لمن يمر منها بأزمة أو عجز داهم.

وأكد أن الدعم الشهري للأسر المواطنة الأقل دخلاً والمسجلة في الجمعية مستمر بشكل منتظم، حيث قدمت لها أكثر من 7 ملايين درهم مساعدات نقدية بشكل شهري، بالإضافة إلى أكثر من 4 ملايين درهم قدمت دعماً لأسر الأيتام، كما وزعت دعماً غذائياً للأسر بقيمة نحو 10 ملايين درهم، وأسعدت الأسر والفئات المحتاجة بقيمة أكثر من 11 مليون درهم، من خلال المشاريع الرمضانية ومشروعي الأضاحي والعيدية.

ونوه العوضي بأن الجمعية ركزت خلال الأشهر الماضية على الدعم الإنساني والمجتمعي للأسر، فقدمت مساعدات طارئة للأسر والحالات التي تعاني ظروفاً إنسانية ضاغطة، ودعمت المرضى، وسددت التزامات مالية عن الغارمين.

وأفاد العوضي أن الجمعية أنفقت على الطلبة المحتاجين لتسديد الرسوم المدرسية، والجامعية ولتوفير مستلزمات دراسية وأجهزة إلكترونية وقرطاسية لأبناء الأسر المواطنة والمتعففة الأقل دخلاً.

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