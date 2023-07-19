«خيرية الفجيرة» تستقبل التبرعات عبر 1000 جهاز آلي

المصدر: الفجيرة - وام

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وقعت جمعية الفجيرة الخيرية، اتفاقية تعاون مع شركة «إم بي إم إي» المطورة والمالكة لبرمجيات أجهزة الدفع الآلي، تتيح بموجبها الشركة للمتبرعين والمحسنين دفع صدقاتهم وزكواتهم لجمعية الفجيرة الخيرية عبر أجهزة الدفع الآلي التابعة لها.

ووقع المذكرة عن جمعية الفجيرة الخيرية، مديرها العام، يوسف المرشودي، وعن شركة «إم بي إم إي»، عبد الهادي محمد العضو المنتدب للشركة.

وأشار المرشودي إلى أن الجمعية تقدر لشركة «إم بي إم إي» والقائمين عليها سعيهم للمشاركة في جهودها الخيرية والإنسانية، بتوفير هذه الخدمات المتطورة، والتي تسهل على المتبرعين من أهل الخير والمحسنين التبرع لصالح الفئات المحتاجة.

تنظيم

ومن جهته قال عبد الهادي محمد: من دواعي سرورنا أن نوقع هذه الاتفاقية مع الجمعية التي عرفت بالشفافية والتطلع الدائم لتحديث أدواتها ونظمها وإجراءاتها العملية.

موضحاً أن الشركة ستوفر بموجب الاتفاقية أكثر من 1000 جهاز لتقديم الخدمات الإلكترونية للجمعية.

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