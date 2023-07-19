حملات وقائية من الإنهاك الحراري في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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بدأت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، أخيراً، حملات الوقاية من الإنهاك الحراري التي تسهم بها سنوياً بالتعاون مع مختلف الدوائر الحكومية والخاصة، تزامناً مع بدء تطبيق قرار حظر العمل خلال الظهيرة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر.

وبدأت فرق العمل المكونة من قبل الهيئة بزيارات تفقدية للعمال في مواقع عملهم لتوعيتهم بمخاطر الإنهاك الحراري وسبل الوقاية منه، فقامت هذه الفرق بالتأكيد على ضرورة عدم تعرض العمال للشمس المباشرة والالتزام بعدم العمل ظهراً، للحفاظ على سلامتهم من الإنهاك الحراري. كما قام الوفد بتوعية العاملين في الموقع بالإجراءات الاحترازية ومخاطر الإنهاك الحراري الناتج عن التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة، وقدم لهم الكتيبات الإرشادية بهذا الشأن، كما وزع عليهم الهدايا.

وأشاد سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل، باهتمام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وحرصها على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين، ولا سيما العمال.

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