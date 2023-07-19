ورشة لقياس وتقييم تأثر الصحة بتغير المناخ

المصدر: دبي - البيان

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نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة عمل تدريبية، بهدف قياس وتقييم قابلية تأثر الصحة بتغير المناخ، وتعزيز الوعي وتطوير القدرات في مجال تقييم ومواجهة تحديات التغير المناخي وتأثيره على الصحة، وذلك في إطار الجهود الرائدة، التي تبذلها الوزارة لتعزيز النظم الصحية المستدامة وتحديث الإطار الوطني، لمواجهة التغير المناخي وتأثيره على الصحة العامة في الإمارات، وتم تنظيم الورشة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، وعدد من الجهات الحكومية المعنية في الدولة.

وناقشت الورشة، التي عُقدت في دبي، آليات وسبل تقييم مخاطر آثار تلوث الهواء على الصحة، وتخللها تنفيذ عدد من التمارين الجماعية للتدريب على قياس وتقييم قابلية تأثر الصحة بتغير المناخ، وتقييم الاستجابة القائمة وخيارات التكيف في قطاع الصحة، وإعداد خطة تكيف وطنية للصحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتشكل هذه الورشة منصة تفاعلية لتمكين المشاركين من فهم الآثار الصحية لتغير المناخ.

جهود

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، في كلمة له، خلال افتتاح أعمال الورشة، حرص دولة الإمارات على المساهمة الفاعلة في مؤازرة الجهود الدولية في مجال تقييم قابلية تأثر الصحة بتغير المناخ، وتقييم الاستجابة القائمة وخيارات التكيف في قطاع الصحة، وإنجاز خطة تكيف وطنية للصحة، ولا سيما أن دولة الإمارات تستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، وهو أكبر حدث عالمي من نوعه.

وأضاف الدكتور الرند: إن الوزارة شرعت في تحديث الإطار الوطني لدولة الإمارات، بشأن التغير المناخي وأثره على الصحة بالاستفادة من التجربة السابقة، ومن خلال تضافر الجهود والخبرات والإمكانات الجماعية المحلية، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، بما يضمن مواكبة التحولات والتغيرات المناخية الحاصلة على المستوى العالمي، بهدف استشراف تداعيات هذه التحولات وانعكاساتها على تغير أنماط الأمراض، بما يُحافظ على صحة ورفاهية الإنسان، كما تعمل الوزارة على تعزيز استجابة نظم المعلومات الصحية لتأثير تغير المناخ على الصحة العامة، وتأسيس نظام إنذار مبكر، وإجراء تقييم وطني لمقاومة البنى التحتية للمنشآت الصحية لتداعيات التغير المناخي.

تعزيز التعاون

من جانبه أكد المهندس مازن الملكاوي، الخبير في منظمة الصحة العالمية، أهمية الخطط العالمية والإقليمية لتقليل آثار التغير المناخي وحماية الصحة العامة، مشيراً إلى أن التغير المناخي يشكل تحدياً كبيراً للصحة العامة، وبالتالي فهناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون العالمي والتنسيق بين الدول والمنظمات الدولية لتطوير استراتيجيات فعالة للتكيف مع التغير المناخي وحماية صحة المجتمعات.

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