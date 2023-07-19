مدير «إصلاحية رأس الخيمة»: سداد ديون 85 نزيلاً عبر «صندوق الفرج»

المصدر: رأس الخيمة- أحمد أبوالفتوح

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كشف العقيد عبد الله الحيمر مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة رأس الخيمة، تزامناً مع اليوم العالمي للنزلاء، أن «صندوق الفرج» يلعب دوراً محورياً في الإسهام بإطلاق سراح النزلاء على قضايا مالية، حيث بلغ عدد المستفيدين من الصندوق منذ بداية العام 85 نزيلاً، تمت تسوية ديونهم وإعادتهم إلى أسرهم، مؤكداً حرص المؤسسة على إقامة الورش التأهيلية ،وتوفير فرص دمج النزلاء في المجتمع بعد قضاء محكومياتهم.

وأكد الحيمر أهمية دعم القيادة الرشيدة، من خلال توفير مبنى متكامل، يضم أكثر من 23 غرفة محاكمة مرئية، يتم عقد اللقاءات فيها عن بعد، ما أسهم في سرعة البت في القضايا، وتوفير الوقت والجهد والتنقل بين الجانبين.

وأشار خلال حديثه لبرنامج «العين الساهرة»، الذي تنظمه إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، إلى أن المؤسسة تهتم بتأهيل النزلاء فور قدومهم للمؤسسة، بعد دراسة حالتهم من قبل الأخصائية النفسية والأخصائي الاجتماعي، ووضع خطة تأهيلية للنزيل، للاستفادة من البرامج الثقافية والاجتماعية والرياضية والندوات والمحاضرات والورش الهادفة للإصلاح والتوجيه، وإكسابه مهارات تدعمه لبداية حياة جديدة، بعد خروجه من المؤسسة.

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