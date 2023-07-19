عبدالله المري: حريصون على اختيار كفاءات تعكس الصورة المشرفة لشرطة دبي

المصدر: دبي ــ البيان

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تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بدء استقبال لجنة المقابلات الشخصية للطلبة الراغبين في الالتحاق بأكاديمية شرطة دبي ضمن دورة مرشحي الضباط الدفعة 35، ودورة المرشحات الثامنة للعنصر النسائي، وذلك في نادي الضباط، بحضور اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، رئيس لجنة المقابلات الشخصية، والعميد الدكتور سلطان الجمال مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، وأعضاء لجنة المقابلات.

واستمع معالي الفريق المري إلى شرح مفصل حول آلية المقابلات مع الطلبة المرشحين ومعايير الاختيار والاختبارات التي يخضع لها المتقدم، والتي تم اختيارها وتحديدها لتتناسب مع المستوى العالمي لمكانة أكاديمية شرطة دبي كمؤسسة شرطية رائدة في العمل الأمني، والمبنية على أسس مدروسة تسهم في النهاية بتخريج دفعات بكفاءة عالية تخدم الأهداف والغايات والتطلعات المستقبلية لشرطة دبي.

كما زار معالي الفريق المري منصة لجنة المقابلات الشخصية، والتي تضمنت تقديم عرض للطلبة المرشحين والمرشحات حول «منصة الموارد البشرية في شرطة دبي»، وما توفره للموظفين من ميزات كخدمة كفو، وخدمة الإسكان، وبطاقة إسعاد، ومدارس حماية، والدبلومات التخصصية، وصندوق التكافل والتأمين الصحي وغيرها، إلى جانب تعريف الطلبة بمنصة التطوع في شرطة دبي وكيفية الالتحاق بها وأهدافها.

وأثنى معالي الفريق المري على جهود لجنة المقابلات مع الطلبة المرشحين والمرشحات، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على اختيار أفضل الكفاءات من المتقدمين، لتخريج كوادر أمنية ومهنية تعكس الصورة المشرفة لرجال الشرطة، وتسهم في تحقيق التطلعات المستقبلية.

إلى ذلك، أكد اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، أن اللجنة باشرت مقابلة الطلبة من العنصرين الرجالي والنسائي ممن تنطبق عليهم الشروط الواجب توافرها للالتحاق بدورة المرشحين في أكاديمية شرطة دبي.

وأوضح أن الطلبة المرشحين والمرشحات الراغبين في الالتحاق بأكاديمية شرطة دبي يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط والتي تتمثل في أن يكون الملتحق من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بتقدير لا يقل عن 75 % وألا يكون قد مضى على حصوله على الشهادة أكثر من عامين، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق له/ لها الحكم عليه/ها بعقوبة سالبة للحرية في جناية، أو بأية عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يقل العمر عن ثمانية عشر عاماً، ولا يزيد على واحد وعشرين عاماً، وألا يقل الطول عن (165) سم للذكور، و(155) سم للإناث، ويتناسب مع وزنه، واجتياز برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية، وأن يكون الطالب حاصلاً في اختبار الإمارات القياسي – للغة الإنجليزية (Emsat Achieve) على 1100 أو ما يعادلها من شهادة (TOFEL) بمعدل 500 درجة، أو شهادة (IELTS) بمعدل 5 درجات.

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