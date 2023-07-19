سلطة دبي البحرية تنظم حملة توعوية لسائقي العبرة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة حملة توعوية عن السلامة البحرية لسائقي العبرة في دبي، التي لاقت مشاركة واسعة من سائقي الوسائل البحرية في الإمارة.

وتخللت الحملة التي أقيمت في خور دبي سلسلة من الجلسات النقاشية تضمنت عدداً من الموضوعات لزيادة مستوى الوعي عند سائقي العبرات، على رأسها معدات السلامة على متن العبرة، مثل سترات النجاة وإشارات الطوارئ وكيفية استخدام حقيبة الإسعافات الأولية وطفايات الحريق، والالتزام بالقيادة الآمنة وفق السرعات المحددة، وخاصة في الممرات المائية وآليات التجاوز الآمن.

وقال الكابتن إبراهيم البلوشي، مدير إدارة العمليات البحرية في سلطة دبي البحرية، إن الهدف الرئيس وراء تنظيم هذا النوع من الحملات التوعوية هو نشر الوعي اللازم عن الكفاءة التشغيلية في مياه دبي والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

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