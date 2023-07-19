«التحدي الصفري» لمركز الراشدية نجحت في تعزيز الأمن والأمان

المصدر: دبي- البيان

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أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن مركز شرطة الراشدية، ومن خلال إطلاقه مبادرة «التحدي الصفري» التي جاءت بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بهدف تحقيق صفر جريمة في منطقة اختصاص مركز شرطة الراشدية، نجح في تعزيز جهود الأمن والأمان والحد من الجريمة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى جانب نشر التوعية الأمنية.

وقال اللواء المنصوري، إن المركز استطاع تحقيق مؤشرات عالية ومتقدمة في منطقة الاختصاص، عبر تطوير آليات عمل استندت إلى دراسات تحليلية ومبادرات أمنية مُتقدمة والتنسيق مع الشركاء الداخليين من شرطة دبي والخارجيين من مختلف الدوائر الحكومية والقطاع الخاص، وتوزيع فرق العمل وتحديد الممكنات، مما أسهم ذلك في تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان للمجتمع.

وأشاد اللواء المنصوري بالدور الكبير الذي يؤديه ضباط وصف الضباط وأفراد مركز شرطة الراشدية في الحفاظ على الأمن والأمان.

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