محمد بن راشد: كل عام وجميع الشعوب العربية والإسلامية في أمن وأمان وازدهار

المصدر: البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال سموه في تدوينة على حسابه الرسمي في تويتر: "نبارك للجميع بالعام الهجري الجديد .. كل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها بخير .. كل عام وجميع الشعوب العربية والإسلامية في أمن وأمان واستقرار وازدهار.. كل عام ونحن أقرب إلى بعضنا وقلوبنا أقرب إلى رب العباد ..".

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