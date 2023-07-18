الشبكة العامة للاتصال الحكومي بدبي تطلع على قصة نجاح مطارات دبي

المصدر: وام

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عقدت الشبكة العامة للاتصال الحكومي، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، اجتماعها الدوري في مطار دبي الدولي للاطلاع على العمل المشترك والتكامل الاستراتيجي بين الجهات الحكومية العاملة في مطارات دبي، بهدف التعرّف على حجم التعاون فيما بينها، وأثره في تحقيق مطارات دبي لنتائج قياسية ونجاحات نوعية، والذي نتج عنه نجاح مطار دبي الدولي في الحفاظ على صدارته عالمياً، مما يسهم في تعزيز صورة دبي وريادتها في شتى المجالات.

حضر الاجتماع، المهندس أحمد المهري، مساعد الأمين العام للاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة، وسعادة اللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، وأعضاء الشبكة العامة للاتصال الحكومي في دبي.

واطلع أعضاء الشبكة العامة للاتصال الحكومي على الجهود المبذولة من مختلف الجهات الحكومية لتعزيز ريادة مطار دبي الدولي، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا المتقدمة والابتكارات المتطورة لتعزيز مستويات الأمان والراحة ورضا المسافرين والمتعاملين، حيث تم تسليط الضوء على أبرز المبادرات الاستراتيجية التي تم تطبيقها في المنظومة المتكاملة للمطارات بهدف تعزيز صورة دبي ومكانتها لدى الزوار القادمين إلى الإمارة، وجذب زوار جدد من مختلف أنحاء العالم.

واستعرضت كل من القيادة العامة لشرطة دبي، ومطارات دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وهيئة دبي للطيران المدني وجمارك دبي، أهم أسباب نجاح قصة دبي الريادية والعالمية، والمتمثلة بالتعاون والتكامل بين الجهات التي تعمل بروح الفريق الواحد على مدار الساعة، لتعزيز تجربة المسافرين وتحسين خدمات مطارات دبي، بما في ذلك تحسين عمليات المغادرة والوصول وتقليل وقت الانتظار وغيرها من الإنجازات.

من جهته أثنى المهندس أحمد المهري، مساعد الأمين العام للاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، على روح الفريق الواحد والتعاون القائم بين كافة الجهات المعنية لتعزيز أداء مطار دبي الدولي وريادته العالمية، وذلك تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بأهمية تبني روح العمل التكاملي والموحد بين الجهات الحكومية في دبي كأحد أسباب النجاح والريادة العالمية التي تسهم في إبراز الصورة الإيجابية لدبي كوجهة عالمية جاذبة للسياح والزوار والمسافرين من مختلف أنحاء العالم.

وقال المهري: يسهم التعاون بين مختلف الجهات الحكومية في دعم الصورة الموحدة للعمل الحكومي، وتحقيق نجاحات عالمية رائدة بما يتماشى مع رؤية دبي المستقبلية، مشدداً على أهمية التعاون الفعال بين الجهات الحكومية لتحقيق التواصل المستمر مع مختلف شرائح المجتمع، ما يرسخ مكانة حكومة دبي العالمية في مجال الاتصال الحكومي المؤثر.

وأكد سعادة اللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، أن العمل التكاملي للجهات الحكومية والشركاء في مطارات دبي هو إحدى قصص النجاح التي يفخر بها الجميع، وأن ما وصلت إليه مطارات دبي من سمعة وريادة عالمية هو بفضل من الله أولا وبفضل القيادة الرشيدة الملهمة التي تشرف وتوجه وتتابع وتدعم كافة القطاعات، ليأتي العمل المؤسسي المتناغم والمنسجم ترجمة لتوجهات وتطلعات الحكومة.

وأضاف اللواء بن لاحج: تؤمن القيادة العامة لشرطة دبي بأهمية ودور التواصل الفعال والمستدام مع مختلف الجهات، لما له من أثر كبير في الدفع بمستوى الأداء نحو الأفضل، ولضمان تحقيق الأهداف المشتركة، وإن الشبكة العامة للاتصال الحكومي هي انعكاس للعمل الحكومي المنظم، ونموذج ريادي يعزز من التواصل فيما بين الجهات، فكل الشكر للقائمين عليها ولكافة الأعضاء.

من جهته أعرب ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، عن فخره بالدور الذي تلعبه جميع المؤسسات والجهات الحكومية في إمارة دبي لتعزيز الدور المحوري لمسؤولي الاتصال الحكومي بشكل عام؛ وقال : يتجلى الدور الاستراتيجي لمطارات دبي بوضوح من خلال مكانتها كواجهة رئيسية للإمارة والبوابة الأولى لضيوف دبي. ومن هذا المنطلق، حرصنا دائماً على تعزيز هوية وسمعة حكومة دبي والمساهمة في نشر هذه الهوية والترويج لها بين جميع ضيوفنا المسافرين بطريقة سلسة من خلال توفير خدمات وتسهيلات احترافية تعكس المكانة الريادية لدبي على المستوى العالمي.

بدورها، لفتت بدور علي، مدير الاتصال الحكومي بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي، إلى أهمية تسليط الضوء على الإنجازات القياسية لمؤسسات رائدة مثل مطارات دبي كقيمة مضافة إلى قصة ريادة دبي، مشيرة إلى الدور الذي يلعبه الاتصال، عبر مختلف منصات التواصل المحلية والعالمية، في إبراز جهود التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية.

وقالت: يساهم الاتصال الحكومي وكوادره في نقل قصة نجاح وتسليط الضوء على التعاون البنّاء بين الجهات الحكومية في دبي وخلق الانسجام والتناغم في الأداء بما يضمن تحقيق التأثير المنشود للرسائل الحكومية وتأسيس تواصل مباشر بين الحكومة والمجتمع.

وأجمع أعضاء الشبكة العامة للاتصال الحكومي على أهمية جهود تعزيز التكامل والتعاون بين الفرق الحكومية، والتركيز على مبدأ الصوت الواحد في التنسيق بين الجهات الحكومية، إلى جانب تعزيز الجهود التكاملية ودورها في إبراز صورة موحدة أمام الجمهور عموماً، وزوار دبي خصوصاً.

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