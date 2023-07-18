طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً ورطب ليلا

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً.

كما توقع المركز - في نشرته اليومية - أن يكون الطقس رطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً تكون جنوبية شرقية – شمالية غربية / 10 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:42 والثاني عند الساعة 01:52 والجزر الأول عند الساعة 08:47 والثاني عند الساعة 19:44 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:25 والثاني عند الساعة 22:14 والجزر الأول عند الساعة 17:16 والثاني عند الساعة 05:07 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 31 85 30

دبي 41 33 85 30

الشارقة 41 30 80 25

عجمان 38 33 90 45

أم القيوين 41 29 85 30

رأس الخيمة 43 31 70 35

الفجيرة 31 33 85 55

العـين 46 32 55 10

ليوا 47 28 80 10

الرويس 43 26 70 15

السلع 46 29 70 10

دلـمـا 39 31 80 30

طنب الكبرى 36 32 85 60

طنب الصغرى 36 32 85 60

أبو موسى 36 32 85 60

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