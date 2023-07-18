"طرق دبي" تكرم أفضل شركة و200 سائق بقطاع مركبات الأجرة

المصدر: البيان

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كرمت هيئة الطرق والمواصلات شركة مترو تاكسي بوصفها أفضل شركة من شركات مركبات الأجرة في دبي، كما كرمت 200 سائق مركبة أجرة آخرين، وذلك ضمن احتفالية جائزة التميّز لقطاع مركبات الأجرة، التي نظمتها الهيئة لاختيار أفضل أداء خلال الفعاليات المهمة التي تُقام في إمارة دبي.

حضر التكريم أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، وسلطان إبراهيم الأكرف، مدير إدارة شؤون السائقين، رئيس لجنة متابعة تطبيق جائزة التميز لمركبات الأجرة في الهيئة إضافة إلى عدد من مديري الإدارات وممثلي شركات مركبات الأجرة.

وتهدف الجائزة، إلى تطوير خدمات المتعاملين خلال الفعاليات المهمة المقامة في إمارة دبي وخلق بيئة تنافسية بين الشركات، لرفع مستوى السلامة المرورية والتوعية بها، وإسعاد المتعاملين وتحفيز السائقين وتشجيعهم على التميز والالتزام لتحقيق أعلى معايير الجودة والريادة في تقديم الخدمات.

وقد استحدثت الهيئة معايير محددة لاختيار أفضل شركة خلال الفعاليات المهمة بالإمارة، التي اشتملت على أقل عدد شكاوى وأعلى تقييم للسائقين خلال الرحلات وأقل نسبة عدد مخالفات وأعلى عدد من الرحلات المنفذة من خلال مركبات بنظام الورديتين، كما جرى اختيار أفضل 200 سائق ممن حققوا أعلى تقييم للرحلات وأقل عدد الشكاوى.

وأعربت الشركات والسائقون المكرمون عن امتنانهم وسعادتهم لهذه اللفتة الكريمة، التي تعبّر عن اهتمام الهيئة بشركائها في قطاع مركبات الأجرة وتؤكد توحيد التوجهات لاستدامة إسعاد المتعاملين والالتزام بأنظمة الهيئة والقوانين المرورية.

وتشيد الهيئة بالتنافس الكبير بين شركات الأجرة في دبي، وتثني على جهود جميع الشركات، التي كان لها بالغ الأثر في تسجيل نموٍّ قياسيٍّ هو الأعلى خلال السنوات الماضية في قطاع مركبات الأجرة عبر جميع قنوات الحجز الإلكتروني، وتأجير المركبات بالساعات، وخدمة (هلا تاكسي)، وما نتائج مقارنة الأرقام والنسب المسجلة في القطاع للربع الأول من العام الجاري، إلا تأكيدٌ للحراك الاقتصادي المتصاعد الذي تشهده إمارة دبي بشكل غير مسبوق، وهو ما يرسّخ مكانتها باعتبارها الوجهة المقصودة عالمياً للاستثمار والسياحة.

وتحرص هيئة الطرق والمواصلات على الارتقاء المستمر بخدمات مركبات الأجرة باعتبارها وسيلة حيوية للتنقل اليومي للسكان في إمارة دبي، حيث حقق قطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي نسبة نمو بلغت نحو 6% في الربع الأول من العام الجاري (2023)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (2022)، وبنسبة زيادة بلغت 5% على الفترة نفسها من عام 2019، وقد بلغ عدد الرحلات في الربع الأول من العام الجاري نحو 27 مليونا و(300) ألف رحلة، مقابل نحو 26 مليون رحلة في الفترة ذاتها من العام الماضي 2022، وما يزيد على 19 مليونا و(200) ألف رحلة عام 2021، وأكثر من 23.3 مليون رحلة عام 2020، فيما بلغ عدد الرحلات أكثر من 26 مليونا و(100) ألف عام 2019.

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