هلال شهر محرم كما تم رصده اليوم من أبوظبي

المصدر: البيان

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نشر مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي صورة لهلال شهر "محرم" 1445 هـ كما تم تصويره اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 من الإمارات والأردن.

وأشار المركز إلى أن التصوير تم اليوم الثلاثاء من إمارة أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي. بعد القمر عن الشمس 7.9 درجة. تم الرصد بشكل آلي بالربط عبر الإنترنت مع المرصد الفلكي. تصوير محمد عودة.

كما تم رصد الهلال من مدينة إربد الأردنية بواسطة الراصد الدكتور أنس صوالحة، في الساعة 05:48 بتوقيت غرينتش. بعد القمر عن الشمس 7.7 درجة.

وأكد مركز الفلك الدولي أن رؤية هلال شهر محرم يوم أمس الإثنين 17 يوليو 2023 كانت مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي لأن الاقتران (المحاق) حدث بعد غروب الشمس، علما بأن القمر غرب بعد الشمس في العديد من الدول، ولكن يبقى ذلك الهلال هو الهلال الأخير من شهر ذي الحجة.

وأوضح أن رؤية الهلال اليوم الثلاثاء 18 يوليو بعد غروب الشمس صعبة بالعين المجردة من آسيا ومعظم أفريقيا، ويتوقع ألا يرى هناك إلا بالتلسكوب من العديد من الدول.

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