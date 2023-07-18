شرطة أبوظبي تدعو إلى حماية الأبناء من الجرائم الإلكترونية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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دعت شرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى متابعة الأبناء، خلال فترة الإجازة الصيفية، ضمن حملة «صيف بأمان»، داعية إلى عدم الانشغال عنهم، مؤكدة ضرورة حمايتهم من مخاطر الابتزاز والإساءة، عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية.

وأكدت ضرورة حماية الأبناء من حالات التنمر والتهديد، وحالات التحرش واستدراج الصغار، لمشاركة صورهم وبياناتهم، وتوريطهم في أنشطة غير أخلاقية، واستغلال الشبكات الإجرامية لهم في ترويج المخدرات، عبر إرسال الرسائل العشوائية في وسائل التواصل الاجتماعي، التي تحوي صوراً ومقاطع فيديو، ورسائل صوتية لترويج المخدرات.

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