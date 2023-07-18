بلدية دبي تفتتح «بلووم ماركت» للخضار والفواكه

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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افتتح داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، «بلووم ماركت» «Bloom Market» للخضار والفواكه، الذي يُعدُّ وجهةً متكاملةً لبيع وشراء المنتجات والمواد الغذائية في بيئةٍ مكيّفةٍ تُحافظ على جَودة وسلامة البضائع والمنتجات، ويعدّ الأكبر من نوعه في المنطقة، وذلك على مساحة 66 ألف متر مربع في سوق دبي المركزي للخضار والفواكه، ويأتي ذلك تماشياً مع جهود البلدية في التخطيط المستمر لتعزيز جاذبية إمارة دبي عبر تنفيذ مشاريع حيوية متكاملة توفر أفضل المقومات التي تعزز من جَودة حياة سكانها.

منتجات طازجة

وقال محمد فريدوني، مدير إدارة الأسواق في بلدية دبي: «يُمثل بلووم ماركت أحد مشاريع بلدية دبي الهادفة إلى توفير أماكن تسوّق مميزة في إمارة دبي، عبر تسهيل الحصول على المنتجات الطازجة مباشرةً من المصدر نفسه، خصوصاً أنه سيتوفر في السوق فواكه موسمية مستوردة حصرياً وغير متواجدة في أسواق أخرى، إضافةً إلى تعزيز الفرص الاستثمارية والاقتصادية».

وأشار إلى أن المشروع يعد انعكاساً لأهداف البلدية في تخطيط وتنفيذ وتطوير الأسواق والمرافق الترفيهية والوجهات الجاذبة في الإمارة، بما يعزز جاذبية دبي وجَودة حياة جميع سكانها، من خلال توفير كل المقومات التي ترفع مستوى رفاهية العيش لهم. وأضاف: «صُمّم السوق ليكون مركزاً حيوياً متكاملاً مجهزاً بأحدث الخدمات والمعدات اللوجستية».

400 موقف

ويتألف السوق من طابق لمواقف السيارات يتسع لأكثر من 400 موقف، ومساحات للمستثمرين تضم أكثر من 600 كشك ومنصة لعرض وبيع منتجات الخضار والفواكه المحلية والمستوردة يومياً، إضافةً إلى توفّر 3 مطاعم تقدم خدماتها للزوار. كما يضم السوق أيضاً العديد من الخدمات اللوجستية التي تسهل عملية التسوق، مثل وجود عمال مساعدين مع عربات التسوق، وشحن البضائع إلى سيارات المتعاملين لعمليات الشراء الكبيرة.

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