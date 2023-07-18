%50 زيادة مستخدمي حاسبة زكاة الأنعام

المصدر: أبوظبي - البيان

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بلغ مستخدمو حاسبة زكاة الأنعام، من خلال صندوق الزكاة، خلال أسبوعين، قرابة 966 مستخدماً، ما يشكل 25% من إجمالي عدد المستخدمين، خلال العام، البالغ عددهم 3724، وبزيادة لعدد المستخدمين 49.9% عن العام 2022، كما بلغ عدد دافعي الزكاة، خلال الحملة 1852 مزكياً، وبدرجة رضا بلغت 100%، كما توضحه تقارير نبض المتعامل الخاصة بالخدمة.

حملة

وختم صندوق الزكاة حملته الإعلامية المتخصصة للتوعية بزكاة الأنعام، بالشراكة مع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بهدف توعية المجتمع بأحكام زكاة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وقد تضمنت الحملة إطلاق مجموعة من الفقرات الزكوية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي للصندوق وشركاء الحملة، وقد احتوت الفقرات الزكوية على مواد تثقيفية مصورة مع نخبة من المختصين الشرعيين.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام: إن الصندوق وجه حملته الإعلامية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشملت: تويتر، وإنستغرام، وفيسبوك، وسناب شات، وقد تجاوز عدد الوصل للمحتوى والتفاعل معه عبر القنوات 395 ألف تفاعل.

نتائج

كما أوضح أنه ما كان للصندوق ليحقق هذه النتائج لولا التعاون المشترك مع شركاء الحملة، بعد فضل الله عز وجل؛ حيث تأتي هذه النتائج نتيجة لدور الشركاء في الترويج لخدمة زكاة الأنعام، حيث بلغ عدد المستفيدين من التوعية قرابة 5 آلاف متعامل، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إضافة إلى شركاء الحملة الداعمين وهم: بنك أبوظبي التجاري- الصيرفة الإسلامية راعياً رئيسياً، وكل من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي رعاة استراتيجيين.

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