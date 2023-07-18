اتفاقية تعاون لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، وهيئة الفجيرة للبيئة، ومركز الفجيرة للبحوث، اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال تحقيق الأمن الغذائي وأهداف الاستدامة للدولة. وقع الاتفاقية كل من أصيلة عبدالله المعلا مدير الهيئة، والدكتورة طريفة الزعابي مدير «إكبا»، والدكتور فؤاد الأمغاري مدير المركز، بمقر الهيئة، بحضور عدد من أعضاء الإدارة للجهات الثلاث. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك في تصميم وتنفيذ مبادرات تنمية القدرات التي تستهدف المزارعين والعاملين في مجال الإرشاد ورواد الأعمال الزراعية والتكنولوجيا المتخصصة ومبادرات الشباب والشركات الناشئة وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة في الدولة.

وقالت أصيلة المعلا إن الهيئة تستهدف من خلال هذه الاتفاقية بالتعاون مع الأطراف تنفيذ مشاريع ومبادرات بحثية مشتركة لتنويع المحاصيل الزراعية والتحسين الوراثي لمواجهة عوامل التغير المناخي وأثرها على التربة والموارد الطبيعية وتعزيز البحوث الزراعية التطبيقية التي تسهم في الحفاظ على الأمن الغذائي لإمارة الفجيرة واستدامة الرقعة الخضراء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز