تعديلات رئيسية في آلية الانتخابات البرلمانية

المصدر: أبوظبي- موفق محمد

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شهدت التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي للعام الجاري 2023 تعديلات وإضافات تصب في جهود تسهيل إجراءات العملية الانتخابية، وذلك استعداداً لفتح باب تسجيل المرشحين 15 أغسطس المقبل، في وقت تطرح خلاله بعض التساؤلات حول أهم الفروقات التي تم اقرارها خلال الدورة الخامسة 2023، بالمقارنة مع الدورة الماضية 2019.

وبالنظر إلى التعليمات التنفيذية لانتخابات العام الجاري، ومقارنتها بالتعليمات التي أقرت في انتخابات الدورة الماضية، يتضح أن اللجنة الوطنية للانتخابات، شرعت في إدخال تعديلات رئيسية على قائمة التعليمات التنفيذية للانتخابات، شملت استحداث آليات جديدة للتصويت واختيار المرشحين، وتعديلاً في عملية التصويت من خارج الدولة، فضلاً عن زيادة في عدد أعضاء الهيئات الانتخابية.

جديد

ووفقاً للتعليمات التي نشرتها «اللجنة الوطنية للانتخابات» عبر موقعها الإلكتروني «https://uaenec.ae» فإنه يستلزم على الناخب أن يكون مسجلاً في نظام الهوية الرقمية «uaepass» ليتمكن من الإدلاء بصوته سواء عن طريق نظام التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب أو من خلال نظام التصويت عن بُعد عبر الإنترنت بواسطة التطبيقات الرقمية المعتمدة.

وفي حال تم التصويت داخل الدولة، فإن التصويت في هذه الحالة، يتم وفق نظام التصويت الهجين؛ أي من خلال نظام التصويت «عن بُعد» وهو نظام تصويت ذكي يتيح للناخبين التصويت في الانتخابات بواسطة التطبيقات الرقمية، وأيضاً من خلال نظام التصويت الإلكتروني، وهو نظام تصويت يتيح للناخبين التصويت في الانتخابات من خلال أجهزة التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب المعتمدة. أما إذا كان التصويت من خارج الدولة، فإنه لن يكون هناك مراكز انتخاب في البعثات الدبلوماسية كما كان معمول به في السابق، وسيتمكن الناخب المتواجد من الإدلاء بصوته عن بُعد، ابتداء من أول أيام فترة التصويت المبكر وحتى انتهاء يوم الانتخاب الرئيس، فإذا توقف نظام التصويت عن بُعد، سوف يدلي الناخب المتواجد خارج الدولة بصوته من خلال نظام التصويت الذي تعتمده اللجنة الوطنية للانتخابات، وفي الأماكن التي تحددها لذلك.

تعديل

ورفعت التعليمات رفع سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية من مليوني درهم والذي كان محدداً في انتخابات عام 2019 إلى 3 ملايين درهم مع دخول التجربة الانتخابية الخامسة للدولة، كما تم رفع الرسم المقرر لتسجيل المرشحين لخوض غمار السباق الانتخابي إلى قبة البرلمان من ألف إلى 3 آلاف درهم. وزادت التعليمات خيارات تسجيل المرشحين لخوض غمار السباق البرلماني من خيار واحد إلى 3 خيارات، حيث أصبح بإمكان المرشح التقدم بطلبه من خلال الموقع أو التطبيق أو الحضور إلى مقر اللجنة الانتخابية، بعد أن كانت عملية التسجيل تقتصر على حضور الراغب في الترشح إلى مقر اللجنة الانتخابية.

مواد قانونية

أما فيما يختص بعدد المواد والفصول الواردة في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بالمقارنة مع التعليمات الواردة في عام 2019، فقد تساوت عدد الفصول الواردة في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، مع عدد الفصول الواردة في التعليمات الانتخابية لعام 2019، بوجود 9 فصول رئيسية، تناولت الأحكام العامة، ومهام اللجنة الوطنية للانتخابات، واللجان الفرعية، وقواعد وشروط الترشح، وضوابط الحملات الانتخابية، والمخالفات، وآليات الطعون، والأحكام الختامية.

كما تساوت عدد المواد القانونية الواردة بموجود 69 مادة قانونية، تضمنت شروحات شاملة للإجراءات المرتبطة بكل فصل من فصول التعليمات التنفيذية، والتي سيكون لها دور مهم وكبير في تعريف أعضاء الهيئات الانتخابية سواء المرشحين أو الناخبين بالتزاماتهم وآليات تنفيذ العملية الانتخابية.

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