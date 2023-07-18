«الأعلى للطاقة» ينال «آيزو» في أنظمة إدارة الطاقة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصل المجلس الأعلى للطاقة في دبي على شهادة مطابقة المواصفات القياسية العالمية «آيزو 50001:2018» في أنظمة إدارة الطاقة، وتقرير مطابقة «صافي الانبعاثات الصفري»، وذلك بعد عملية تدقيق شاملة، أجرتها شركة «دبليو 3 سلوشنز» الأمريكية عن طريق شركة «كانا غلف» للمواصفات العالمية.

رؤية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «يؤكد حصول المجلس الأعلى للطاقة في دبي على شهادة الآيزو في أنظمة إدارة الطاقة، وكذلك تقرير مطابقة «صافي الانبعاثات الصفري» حرص المجلس على تطبيق أعلى المعايير في إدارة الطاقة، لتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الأخضر في العالم، ودعم جهود دبي للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050، حيث يتولى المجلس مسؤولية التخطيط ووضع الأهداف وتطوير سياسات الطاقة في دبي، بهدف إرساء دعائم الاقتصاد منخفض الكربون، وضمان تحقيق التوازن بين التنمية، والحفاظ على البيئة، من خلال زيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة، ضمن مزيج الطاقة في دبي، وتحسين الأداء وتعزيز كفاءة الطاقة، وإطلاق المبادرات والمراجعة الدورية لخطط العمل، لضمان الحد من الانبعاثات الكربونية، عبر مختلف العمليات التشغيلية».

جهود

وأسهمت جهود المؤسسات والهيئات المنضوية تحت مظلة المجلس في تقليل الانبعاثات الكربونية في إمارة دبي بنسبة 19% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2010.

ومن جانبه أكد أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن حصول المجلس الأعلى للطاقة على شهادة مطابقة المواصفات القياسية العالمية «آيزو 50001:2018» في أنظمة إدارة الطاقة، وتقرير مطابقة «صافي الانبعاثات الصفري» يسلط الضوء على الجهود، التي يبذلها المجلس في تعزيز كفاءة الطاقة، من خلال تطوير خطط متكاملة لتحسين أداء الطاقة في المؤسسات والمرافق، فضلاً عن رفع مستوى الوعي حول السلوكيات اللازمة لإنجاح إدارتها.

متطلبات

يشار إلى أن عملية التدقيق، التي أجرتها شركة «كانا غلف» للمواصفات العالمية لإصدار تقرير مطابقة «صافي الانبعاثات الصفري» استندت إلى مجموعة من المتطلبات الإرشادية، شملت تحديد الأهداف، والتنفيذ، والقيادة والالتزام، وعمليات الرصد والقياس، والنتائج، والتواصل وإعداد التقارير، والشفافية، والتحسين، وفقاً لمعايير اتفاقية ورش العمل الدولية «IWA 42:2022»، التي تم الإعلان عنها، خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27» العام الماضي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز